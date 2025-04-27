Лига 1. 31-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Брест 4:1

Голы: Гуири 8, 45, 64, Гринвуд 37 – Сима 25

Марсель: Рульи – Мурильо, Балерди (Мерлен, 77), Кондогбиа – Луис Энрике, Хейбьерг, Ронжье (Беннасер, 67), Гарсия (Корнелиус, 77) – Гринвуд (Харит, 83), Рабьо – Гуири (Роу, 67)

Брест: Кудер – Айдара, ле Кардинал, Шардонне, Лала – Маньетти (Бальде, 69), Ле-Мелу, Камара (Мартин, 77) – Сима (Думбия, 69), Ажорк (Макалу, 87), Перейра Лаже (Дель Кастийо, 77)

Хет-трик Амина Гуири вернул "Марселю" второе место по итогам 31-го тура. Вдохновенной игры алжирца хватило для победы над "Брестом" при весьма посредственном выступлении всей команды. Игра была в пределах равенства, но в такие вечера в исполнении Гуири ловить большинству команд в Лиге 1 нечего.

Как и абсолютное большинство соперников Роберто Де Дзерби, "пираты" отказались от своей визитной карточки в виде высокого прессинга. В 2025-м "Олимпик" владеет мячом больше всех среди топ-5 лиг, но их последние результаты четко показывают, насколько они малоэффективны против низких блоков. Потому Эрик Руа не стал рисковать и вышел средним/низким блоком.

Игра показала, что наставник "Бреста" в целом был прав. В первый час игры "Марсель" был без очевидных голевых шансов у чужих ворот с игры. Зато получал в транзитах (правда, не так часто, как обычно) и на стандартах. В одном только эпизоде с голом Симы "пираты" создали больше остроты, чем "Марсель" до 64-й минуты. Розыгрыш штрафного удара закончился тройным (!) шансом. А Сима ведь еще в контратаке после скидки Лаже головой мог открывать счет в дебюте.

Но каким-то образом "Марсель" умудрился пойти на перерыв с перевесом в 2 мяча. Гринвуду дался шальной лонгшот, который после рикошета поймал вратаря на противоходе. Но разницу на табло обеспечил Гуири. На голом индивидуальном классе, в своей фирменной блуждающей манере. Сначала после углового у чужих ворот сместился за спину крайнему защитнику, и после шикарной диагонали Энрике тонко обработал мяч, выдержал паузу и эффектно уложил мяч в сетку.

Но главный хайлайт подарила 45-я минута. Амин начала атаку фирменным опусканием в полузащиту. А затем забежал под передачу Гринвуда вторым-третьим темпом, обработал сложный мяч и бисиклетой уложил мяч в угол. А после перерыва в первой же контратаке ("Брест" пошел отыгрываться) классно выдержал линию и легко обыграл Кудера 1 в 1. Опять стартовал далеко за пределами своей формальной позиции ЦН.

4:1. Гуири за один матч забил столько же, сколько за "Ренн" в первом круге. Всего у него 7 в 11 матчах за "Олимпик". Если футбол у Де Дзерби все еще сырой, то как минимум на уровне работы с коллективом есть позитив. Потому что проблемные Гуири и Гринвуд тащат команду не первую неделю.

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