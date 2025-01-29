Даяна Ястремская – о победе над Брондзетти: “Думаю, это был хороший поединок, особенно для первого раунда”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над итальянкой Лучией Брондзетти в первом круге турнира WTA 500 в Линце



“Чувствую себя немного напряжённо. Думаю, это был хороший поединок, особенно для первого раунда. После Австралии играть немного сложнее, но я рада победе. Мне очень нравится играть здесь. Это уже второй год подряд, когда я приезжаю сюда после Австралии, так что это место уже кажется мне домом.

Рада, что завтра у меня будет день отдыха – это даст мне возможность немного расслабиться и подготовиться к следующему матчу. Я не очень хорошо знаю девушку, с которой буду играть [Антония Рузич из Хорватии]. Я её не видела, не смотрела её матчи, так что посмотрим. Я посмотрю несколько её игр и тогда уже пойму, как играть против неё.”

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