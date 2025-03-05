Третья ракетка Чехии сделала репост видео с вопросом о костюме Зеленского на фоне разрушенных украинских городов

Линда Носкова поделилась со своими подписчиками в Instagram роликом в поддержку Украины



31-я ракетка мира Линда Носкова сделала про-украинский репост в сети «Instagram». Теннисистка добавила к своим сториз видео со страницы Revolian_Activist, в котором на фоне последствий российских атак изображен вопрос «Почему вы не одеты в костюм?», а в комментарии сказано «Им должно быть стыдно за такой вопрос».

Это отсылка к словам вице-президента США Джей Ди Венса и других американских чиновников, которые раскритиковали президента Владимира Зеленского за его одежду во время его последнего визита в Вашингтон, который завершился скандальной перепалкой.

btu.org.ua