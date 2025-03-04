Салах – лучший игрок в истории АПЛ? В этом сезоне он уже превзошел Роналду, Руни и Кейна

Помните, как несколько сезонов назад поклонники АПЛ серьезно спорили на счет того, какой из вингеров круче: Салах или Азар? В 2025 году это сравнение выглядит смешно. Пожалуй, вы даже не поверите, но египтянин за 28 туров сезона 24/25 имеет больше матчей с голом и ассистом (11), чем бельгиец за ВСЮ свою карьеру.

Нападающий "Ливерпуля" сейчас является безоговорочно лучшим футболистом в мире. "Золотой мяч" может сорваться только тогда, если "красные" откровенно провалятся в ЛЧ. Только вдумайтесь в эти цифры: за 28 поединков в нынешнем сезоне АПЛ он оформил 25 голов и 17 голевых передач: статистика на уровне праймовых Месси и Роналду.

Благодаря невероятной игре Салаха "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Но, из-за природной скромности и нераскрученной "медийки" некоторые фанаты до сих пор не могут признать, что Мохамед один из лучших игроков в истории АПЛ… а до конца сезона, возможно, он даже избавится от приставки "один из".

Сегодня вспоминаем легенд английского чемпионата, которых Салах уже (за три месяца до последнего тура) обошел по результативности в пределах одного сезона.

Содержание

Криштиану Роналду

Харри Кейн

Серхио Агуэро

Робин ван Перси

Дидье Дрогба

Уэйн Руни

Кого должен опередить Салах до конца сезона?

Криштиану Роналду

Начать хочется с самой громкой фамилии в нашем списке. Я уже чувствую гнев фанатов КриРо, но со статистикой трудно спорить – Салах значительно более результативный игрок, чем Криштиану, если мы говорим именно об успехах в АПЛ.

Но обо всем по порядку, Роналду абсолютно заслуженно выиграл свой первый "Золотой мяч" после феноменального сезона 2007/2008. В том году португалец помог "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов и титул в Премьер-лиге. В рамках АПЛ Роналду тогда забил 31 гол и отдал шесть результативных передач.

Цифры крутые, но не стоит забывать, что Салах побил этот показатель уже в своем первом сезоне в Ливерпуле (32+10 в сезоне 17/18). Что уж говорить о нынешнем, когда Мо переписывает историю лиги своей феноменальной результативностью. К маю Салах, вероятно, снова дойдет до отметки в 31 забитый мяч, а по ассистам он уже опережает молодого Криштиану почти втрое.

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Ну а если вы думаете, что эта статистика вырвана из контекста, то вот вам на десерт показатели Роналду во всех турнирах сезона 2007/2008: 42 гола и 7 ассистов.

У Салаха же (с учетом всех соревнований в текущем сезоне) уже более 50 результативных действий – 30 мячей и 22 ассиста… а впереди еще финал Кубка лиги, 11 матчей в АПЛ и как минимум две игры в Лиге чемпионов!

Харри Кейн

Капитан сборной Англии – достойная оппозиция для Салаха в контексте нашей статьи, ведь Кейн один из всего четырех игроков в истории Премьер-лиги, которым удавалось возглавить сразу два рейтинга – и по голам, и по ассистам в одном сезоне. Произошло это в розыгрыше 2020/2021, когда нападающий забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

Статистика крутая, но, опять же, не для праймового Мо Салаха, который уже в марте опережает Кейна и по забитым мячам, и по голевым.

С точки зрения цифр, розыгрыш АПЛ 20/21 был лучшим для Кейна в английском футболе, а в прошлом году он дебютировал в составе "Баварии", установив личный рекорд: 44 результативных действия (36 голов и 8 ассистов) в Бундеслиге. Сейчас Салаху остается набрать лишь три очка по системе "гол+пас", чтобы достичь таких цифр в текущем сезоне, но в значительно более конкурентной АПЛ.

Серхио Агуэро

В течение этого сезона Салаху нужно забить еще три гола, чтобы обойти лучшего бомбардира "Манчестер Сити" по общему количеству голов в рамках Премьер-лиги. Кроме аргентинца в общем рейтинге Мохамед (182 гола) уступает Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

Агуэро завоевал пять титулов Премьер-лиги и долгое время был одним из ключевых игроков "Манчестер Сити". Но ни один из десяти английских сезонов аргентинца не был настолько результативным, как нынешний у Салаха.

Мохамед уже почти повторил лучший показатель Агуэро по количеству голов в АПЛ (26 в сезоне-2014/2015), при этом у него уже вдвое больше результативных передач.

Робин ван Перси

Алекс Фергюсон во главе "Манчестер Юнайтед", всегда имел в своем распоряжении топового страйкера, который может хладнокровно завершать свои моменты. Если говорить о позднем этапе САФа в клубе, то прежде всего хочется вспомнить Робина ван Перси. Голландец показывал стабильный футбол как в Арсенале, так и в стане "красных дьяволов".

В составе манкунианцев на свой пик Робин вышел в розыгрыше 2012/2013, чем помог "МЮ" обеспечить себе титул АПЛ за четыре тура до финиша. В том сезоне голландец забил 26 мячей и стал обладателем "Золотой бутсы". Кроме того, он девять раз ассистировал партнерам.

Такие показатели действительно впечатляют, но если мы вернемся в март 2025, то увидим, что Салаху не хватает лишь одного гола для повторения результата ван Перси по забитым мячам, а результативных передач он уже имеет на восемь больше.

Вспомнить можно и об успехах голландца в "Арсенале", но Салах и здесь опередил Ван Перси. 30+10 – лучший показатель Робина в составе "канониров".

Дидье Дрогба

Из всего нашего списка Дрогба, пожалуй, больше всего подходит под описание классического "девятого номера". Поэтому может показаться, что учитывать его показатели по ассистам не совсем корректно, но это лишь стереотип. Так, например, в сезоне 2005/2006, когда "синие" завоевали титул, ивуариец стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, отдав 12 результативных передач, а всего на счету Дрогба 55 ассистов в АПЛ – больше, чем у таких игроков, как Хуан Мата или Месут Озил.

Так вот, лучшим для Дрогба стал сезон-2009/2010: он был причастен к 39 голам (29 забитых мячей и 10 ассистов) из 103, которые команда Карло Анчелотти забила в том чемпионате. Но даже это на три меньше, чем имеет Салах за 28 туров…

Уэйн Руни

Руни – третий в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, четвертый в рейтинге лучших ассистентов и один из самых великих игроков в истории как "МЮ", так и английского футбола в целом. Однако Салаху удалось опередить даже его.

Кстати, интересный факт – легенда "Манчестер Юнайтед" ни разу не выиграл "Золотую бутсу АПЛ", несмотря на то, что дважды преодолевал отметку в 20 мячей за сезон: в 2009/2010 он забил 26 голов, а в 2011/2012 – 27. Но в обоих случаях Уэйну не повезло – его опередили Дрогба и ван Перси соответственно.

Но вернемся к нашему вопросу. В сезоне 2011/2012, когда Руни забил 27 голов, он еще и отдал 5 результативных передач. Подсчитываем и имеем такой итог – в своем лучшем сезоне по результативности Руни уступает Салаху на десять очков по системе "гол + пас", и при этом у египтянина в запасе еще 10 матчей. Осознание этого факта в каком-то смысле просто шокирует.

Кого должен опередить Салах до конца сезона?

Этот сезон в исполнении Мохамеда уже точно войдет в зал славы английского футбола, но есть ли у египтянина шансы превратить этот розыгрыш АПЛ в рекордный?

Сначала Салаху стоит обновить свой собственный рекорд (42 результативных действия в сезоне 17/18), далее идет еще одна звезда "Ливерпуля" – Луис Суарес, у которого на одно голевое действие больше. Для Мо не должно быть проблемой обойти и показатели Холанда и легендарного Анри (44 гол+пас). Это, вероятно, произойдет еще до конца марта.

Ну а на вершине этого рейтинга находятся Энди Коул и Алан Ширер. Эти два нападающих (в составе "Ньюкасла" и "Блэкберна" соответственно) делят первенство с показателем в 47 результативных действий. Однако, стоит отметить, что оба эти страйкеры устанавливали рекорд в эпоху 44 туров, а не 38, как сейчас.

Сейчас Салах идет с графиком, по которому в мае наберет 61 результативный балл…

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