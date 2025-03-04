Супругу Романа Грожана выписали из госпиталя

Мы рассказывали о дорожном происшествии, в которое попала во время велосипедной прогулки Марион Грожан, супруга бывшего гонщика Формулы 1 Романа Грожана.

В социальных сетях она написала, что ничего не помнит об аварии, произошедшей на прошлой неделе, но подчёркивает, что велосипедный шлем спас ей жизнь. Среди полученных травм – пневмоторакс, сломанные рёбра и травма головы.

Сегодня стало известно, что Марион выписали из госпиталя, и она вернулась домой. Об этом написал Роман Грожан, разместив в социальных сетях совместную фотографию с супругой.

«Добро пожаловать домой», – такую подпись оставил Роман к опубликованному снимку.

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