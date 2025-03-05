Олимпийский чемпион назвал боксера, который бы уничтожил Леннокса Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Золотой призер Олимпийских игр 1984 года Тайрел Биггс назвал боксера, который смог бы одолеть праймового Леннокса Льюиса.

«Я здесь выбираю Майка Тайсона. В 80-х у Тайсона было другое мышление. Он бы победил без лишних вопросов», – сказал Биггс.

Биггс за свою карьеру на профи-ринге дрался с Тайсоном и Льюисом – дважды проиграл техническим нокаутом.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua