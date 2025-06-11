Хертогенбос. Диалло отыграл два матчбола на пути в первый четвертьфинал на траве, Хуркач и Эванс вышли во второй круг

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 5) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 7:6(2), 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) – Ринки Хиджиката (Австралия) 3:6, 6:4, 6:3

Марк Лаял (Эстония, Q) – Ласло Джере (Сербия) 6:2, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, LL) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:1, 6:3

Второй круг

Габриэль Диалло (Канада) – Джордан Томпсон (Австралия, 6) 4:6, 6:1, 7:5 – отыграл 2 матчбола

Карен Хачанов (-, 3) – Маккензи Макдональд (США, Q) 6:3, 5:7, 7:6(4)

• Габриэль Диалло вышел вперед в противостоянии с Джорданом Томпсоном, обыграв его во второй раз. Канадский теннисист спас два матчбола на своей подаче в десятом гейме решающего сета и впервые сыграет в четвертьфинале турнира АТР на траве. Следующим соперником Диалло станет третий сеяный Карен Хачанов, которому он проиграл все три очных поединка, включая матч второго круга на Australian Open в этом году.

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