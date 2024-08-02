Олимпиада. Швёнтек выиграла первую медаль в теннисе для своей страны

Ига Швёнтек завоевала бронзу на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Матч за 3 место

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:2, 6:1

Ига Швёнтек выиграла свой заключительный матч на Олимпиаде в столице Франции и принесла первую теннисную олимпийскую медаль для Польши.

Напомним, что вчера полька потерпела первое поражение на кортах комплекса Roland Garros с 2021 года. Последние три года Швёнтек побеждала здесь на грунтовом “мэйджоре”.

Ига стала только четвёртым действующим лидером мирового рейтинга, которой удалось выиграть олимпийскую медаль, после Штеффи Граф (Сеул-1988/золото), Жюстин Энен (Афины-2004/золото) и Виктории Азаренко (Лондон-2012/бронза).

В субботу за золотую медаль в Париже будут бороться Чжэн Циньвэнь из Китая и хорватка Донна Векич.

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