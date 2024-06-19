Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Усик – скучный боксер. Я люблю приезжать в Англию, я был там четыре раза, но ваши бойцы все отстойные, и Усик такой же.

Он ужасно скучный. У Фьюри не было мотивации, а Усик еле победил. Я говорю вам, что в бою-реванше все будет по-другому», – сказал Тони.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua