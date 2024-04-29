Трагедия в семье чемпиона. Умер 18-месячный сын Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Франси Нганну

По эксклюзивной информации, полученной журналистом Джозефом Эссамой, Франсис Нганну, известный чемпион UFC в тяжелом весе, потерял своего 18-месячного сына.

Подробности семейной трагедии не раскрыты, но сам Нганну уже подтвердил эту трагическую информацию. Камерунец выложил пост в социальных сетях, выразив свою боль от невосполнимой потери:

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», – написал Франсис.

В комментариях под постом Нганну слова поддержки и сочуствия написал легендарный Конор Макгрегор:

«Мне очень жаль слышать о твоей потере, Франсис, я молюсь в это время с тобой и твоей семьей».

sport.ua