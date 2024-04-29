Дженоа — Кальяри 3:0. Малиновский не сыграл. Обзор матча и видео голов

Украинский полузащитник Дженоа пропустил игру из-за травмы

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В матче 34-го тура Серии А был сыгран матч "Дженоа" — "Кальяри", который закончился со счетом 3:0. Третий гол в матч забил исландский форвард "грифонов" Гудмундссон. Таким образом Альберт разделяет третью строчку лучших бомбардиров чемпионата Италии.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустил игру из-за повреждения мышцы бедра. До начала Евро 2024 Руслан должен успеть восстановиться.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Италии "Дженоа" — "Кальяри".

Генуя. "Стадио Луиджи Феррарис".

"Дженоа" — "Кальяри" 3:0

Голы: Торсбю (17'), Френдруп (27'), Гудмундссон (63')

Напомним, что в нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 26 матчей, забил три гола и отдал один ассист. Дженоа после 34-х туров занимает 12 строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

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