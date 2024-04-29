Байнум и Заплотинский попали во вторую символическую сборную сезона Суперлиги FAVBET

В пятерку также вошли Бун, Никитин и Кольченко

Названа вторая символическая сборная сезона-2023/24 в Суперлиге FAVBET.

В пятерку вошел лучший скорер прошедшего чемпионата Брентли Байнум из Киев-Баскета, а также его одноклубник Вадим Заплотинский, признанный по итогам минувшего сезона лучшим игроком защитного плана.

Компанию им составили опытные Александр Кольченко и Максим Никитин, а также Эрик Бун — второй по эффективности легионер Суперлиги FAVBET.

ВТОРАЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА СЕЗОНА 2023/24 СУПЕРЛИГИ FAVBET

Эрик Бун (Черкасские Мавпы) — 14.0 очка, 7.1 передачи, 4.9 подбора

Александр Кольченко (Будивельник / Старый Луцк) — 14.6 очка, 3.2 подбора, 1.8 передачи

Брентли Байнум (Киев-Баскет) — 20.3 очка, 5.3 подбора, 2.7 передачи

Вадим Заплотинский (Киев-Баскет) — 10.0 очка, 10.5 подбора, 1.6 передачи

Максим Никитин (Запорожье) — 15.2 очка, 6.8 подбора, 1.6 передачи

Напомним, Федерация баскетбол Украины ранее определила первую символическую сборную сезона 2023/24. В нее вошли три игрока Днепра Максим Закурдаев, Владимир Конев и Станислав Тимофеенко (MVP сезона), а также лучший легионер сезона Элайджа Джойнер из БК Ровно и Андрей Агафонов из Черкасских Мавп.

Напомним, чемпионом Суперлиги FAVBET-2023/24 уверенно стал триумфатор регулярного сезона Днепр, со счетом 2:0 выигравший финальную серию у Ровно. Лучшим тренером был признан наставник Днепра Владимир Коваль.

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