Мадрид. Синнер отыграл сетбол и победил Котова на пути в четвертый круг «Мастерса»

Вторая ракетка мира одержал победу в матче третьего круга на турнире ATP Masters 1000 в столице Испании

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Павел Котов (-) 6:2, 7:5

Итальянский теннисист уступал 3:5 во втором сете и отыграл один сетбол на своей подаче в десятом гейме, после чего не позволил сопернику подать на сет и забрал последующие два гейма.

Янник Синнер второй раз сыграет в 1/8 финала испанского «Мастерса» (2022) и будет бороться за свой пятый четвертьфинал на грунтовых турнирах АТР 1000. Следующим соперником итальянского теннисиста будет победитель встречи Карен Хачанов — Флавио Коболли.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua