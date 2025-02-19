Патрик Муратоглу – о дисквалификации Янника Синнера: “Это выглядит как пародия на справедливость”

Патрик Муратоглу, экс-тренер Серены Уильямс, Хольгера Руне и Симоны Халеп, ныне работающий с Наоми Осакой, прокомментировал трехмесячную дисквалификацию первой ракетки АТР Янника Синнера



“Я думаю, что дело Синнера – это огромный скандал. Дело не в том, виноват он или нет, вопрос больше в том, как антидопинговые органы справились с ситуацией. Все чувствуют, что существуют двойные стандарты, а они есть, это очевидно. Очень маловероятно, что он [целенаправленно] употреблял допинг, во-первых – и это моя личная точка зрения – я не думаю, что это вообще его образ мышления, я не думаю, что это его менталитет – употреблять допинг. Во-вторых, когда вы находите у кого-то такой низкий уровень запрещенного препарата, в 90% случаев, если не больше, это является загрязнением. Итак, спортсмен является жертвой, и именно поэтому я считаю, что он не виноват.

Когда у игрока обнаруживают положительный результат, в 100% случаев именно антидопинговые [агентства] делают публичное заявление. Как только это заявление выходит, игрока временно отстраняют, что означает, что ему больше не разрешено выступать – до тех пор, пока дело не будет завершено и не будет принято решение о том, виновен он или нет. В случае с Синнером, ITIA, антидопинговое [агентство], решило скрыть это, они не обнародовали информацию о том, что его допинг-проба была положительной, они ничего не сказали о том, что он был временно отстранен, как это было бы с любым другим игроком. Следовательно, это явно двойные стандарты. Мы хотим чистого спорта, а чистого спорта не бывает, если существуют двойные стандарты, в зависимости от того, кто является игроком. Речь должна идти только о том, «употреблял ли этот игрок допинг? Да или нет?

Во-вторых, через пять месяцев они решили обнародовать эту информацию, что пять месяцев назад у него был положительный тест, и одновременно сказали, что он не виноват. Но в других случаях игрок якобы виноват, потому что есть публичное заявление о том, что у него был положительный результат, поэтому в течение 5-6 месяцев, возможно, 1-2 лет в некоторых случаях, для всех этот игрок является тем, кто употреблял допинг, и в течение этого периода он не может больше соревноваться. Не может зарабатывать очки, не может получать деньги, но, прежде всего, он выбывает из соревнований на такой долгий период, что в некоторых случаях его карьера заканчивается, так что они разрушают его карьеру. В случае с Синнером, опять же, никакого заявления, а когда они сделали это через пять месяцев, это уже означало, что он не виноват.

Во время Australian Open мы узнали, что в апреле WADA заслушает его, поэтому мы думали, что это будет как настоящий трибунал, который оценит дело и решит, виновен он или нет. Сразу после Мельбурна, за шесть недель до того, как должно было состояться слушание, они решили принять решение после достигнутого соглашения о трехмесячной дисквалификации. Никакого слушания, никакого пересмотра дела, и решение, которое идеально подходит для него, потому что он может сыграть на Открытом чемпионате Австралии – и выиграть его – и дальше точно сможет сыграть на следующем «мэйджоре», на Ролан Гаррос, который состоится в конце мая – начале июня.

Так что, похоже, что они договорились, чтобы это выглядело так, будто его немного отстранили, но не слишком сильно, чтобы он мог играть на турнирах Grand Slam. И, если посмотреть, он сможет вернуться и сыграть в Риме непосредственно перед Ролан Гаррос – поскольку он итальянец. Так что больше похоже на то, что это все было спланировано. Это выглядит как пародия на справедливость, и я понимаю, что другие игроки чувствуют, мол, где же тогда справедливость?”



Напомним, что экс-первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время совместной работы с Патриком Муратоглу.

btu.org.ua