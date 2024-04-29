Прошлой осенью Шахтер контактировал с Ротанем, но тот отказался: известная причина

Михаил Спиваковский рассказал, что в октябре прошлого года спортивный директор Шахтера Дарио Срна выходил на связь с главным тренером Александрии Русланом Ротанем, чтобы обсудить возможное сотрудничество . Впрочем, тот отклонил предложение «горняков» из-за уважения к своему нынешнему клубу.

Цитата комментатора УПЛ ТВ прозвучала в свежем выпуске ютуб-шоу «ТаТоТаке».

«Помните, когда Пушич еще не пришел в Шахтер, но было уже примерно понятно, что Ван Леувена не будет? Тогда как раз была международная пауза. Был момент, когда, по моей информации, действительно состоялся контакт между Срной» и Ротанем. Насколько близок контакт? Приглашение на свидание с серьезными намерениями. что тогда, насколько я понимаю, Ротань все-таки отказался из-за уважения к руководству Александрии, которое избрало его как тренера. Я понимаю, почему Ротань, потому что вся эта таки-така, «Ротань-стайл» , Судаков, Бондаренко, Криськив… Чего же не взять тренера (под них — прим.)», — сказал Срна.

Недавно Дарио Срна, отвечая на вопросы об украинских тренерах, которые ему нравятся, назвал Ротаня и наставника Оболони Валерия Иващенко.

Отметим, что кроме Александрии, Руслан Ротань также работает с олимпийской сборной Украины, которая в июле-августе 2024 впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпиайских игр. На групповом этапе команда Ротаня сыграет против Марокко, Аргентины и азиатской сборной, которая определится по итогам региональной квалификации.

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