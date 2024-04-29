Рендеры шлемов Леклера и Сайнса для Майами утекли в сеть

Всю прошлую неделю в Ferrari держали интригу относительно раскраски машины для Гран При Майами, приуроченной к 70-летию присутствия итальянской марки на рынке США.

На сегодняшний день официально представлен только дизайн комбинезонов, в которых Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят на предстоящем этапе. На этой неделе должны быть представлены шлемы гонщиков и раскраска самой машины. Однако, по всей видимости, что-то пошло не по плану, и в сеть раньше запланированного срока утекли рендеры дизайна шлемов Леклера и Сайнса.

Раскраска шлема Шарля Леклера выполнена в светло-голубом цвете Azzurro La Plata. Шлем Карлоса Сайнса выкрашен в тёмно-синий цвет Dino Blue.

Как уже успел намекнуть Шарль, дизайн шлемов будет перекликаться с раскраской машины: «Думаю, что в сочетании с цветом комбинезонов и шлемов всё будет выглядеть очень здорово! Просто огонь!»

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