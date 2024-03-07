«Я очень горжусь тем, чего достиг». Бронзовый призер Олимпийских игр объявил о завершении карьеры

Американский теннисист проводит последний турнир в профессиональной карьере

Уроженец Калифорнии сыграл последний матч в своей карьере в одиночном разряде в квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив в трёх сетах Эмилио Наве. Также 34-летний теннисист сыграет и в парном разряде вместе со своим соотечественником Томми Полом.

«Для меня это просто кульминация всего, что было моей жизнью на протяжении нескольких десятилетий», — сказал Джонсон о моменте, когда он ушел с корта после своего поражения.

«Присутствие здесь моей семьи делает это место очень особенным для меня. В детстве я приезжал сюда с отцом и семьей каждый год, и очень приятно видеть, как вырос этот турнир и каким он стал. Это всегда было моим любимым местом. Больше нигде я не хотел провести свой последний турнир.

Очевидно, что ретроспектива здесь будет важна, но я очень горжусь тем, чего достиг, и я чувствую, что сделал практически всё, что было в моих силах, чтобы исправить те ошибки, которые я совершил, но я не хочу оглядываться назад и жалеть, что сделал что-то не так. Моя карьера, достижения и всё остальное — это очень весело, когда вспоминаешь всё это. Моя жена и семья, возможно, никогда не вспомнят, как я играл в теннис, но они увидят результат всего этого, и это значит для меня многое».

За время выступлений в Туре Стив Джонсон завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и два — в парном. Также американец становился бронзовым призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде. В 2016 году Джонсон поднимался на 21-ю строчку рейтинга и был 39-й ракеткой мира в паре. За свою карьеру теннисист заработал $8,065,568 призовых.

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