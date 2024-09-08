Боттас пересёк Средиземное море на… велосипеде

Давно известно, что Валттери Боттас любит крутить педали, но, как правило, он делает это всё-таки на суше, однако в этот уик-энд финский гонщик принял участие в несколько необычных соревнованиях, проходивших в иной стихии.

На этот раз Валттери пересёк на велосипеде Средиземное море – по крайней мере, именно так он прокомментировал этот факт своей спортивной биографии в социальных сетях.

Разумеется, это был водный велосипед, или ещё такое плавсредство называют гидробайком. Впрочем, обо всём по порядку.

6-7 сентября Фонд Княгини Монако во второй раз организовал благотворительную эстафетную гонку на водных велосипедах, маршрут которой проходил от острова Корсика до гавани Монако. Если быть точным, то эта часть Средиземного моря называется морем Лигурийским, но это уже географические подробности.

За 24 часа пяти командам, каждая из которых состояла из четырёх человек, надо было пройти по морю более 180 км. Задача непростая, ведь крутить педали гидробайка надо было в самых разных условиях, в том числе ночных, преодолевая волны и борясь с ветром. У проекта не только спортивные задачи – цель ещё и в том, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности на воде.

Вот как об этом рассказал Валттери: «Пересекли Средиземное море. Наша команда Serenity из четырёх человек отчалила от Корсики утром в пятницу, а примерно через 22 часа мы достигли Монако. Это был незабываемый опыт!..

Здорово было принять участие в таких соревнованиях в качестве посла Фонда Княгини Шарлен, и мы собрали немало денег, которые пойдут на очень хорошие дела!»

Валттери об этом не упомянул, но судя по информации на сайте фонда, хотя его команда периодически даже лидировала, на финише эстафеты она была третьей. Впрочем, наверное, в подобных проектах это не так уж важно – главное, что всем понравилось!

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