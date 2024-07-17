35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона

Ветеран отправится в Италию

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Немецкий защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в “Болонье”. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено в скором времени после продажи итальянского центрбека Риккардо Калафьори в лондонский “Арсенал”.

Отмечается, что ради переезда в Италию Хуммельс отказал “Аяксу” и некоторым клубам из Саудовской Аравии.

Напомним, что в июне Хуммельс принял решение покинуть дортмундскую “Боруссию” на правах свободного агента.

По итогам прошлого сезона “Болонья” заняла пятое место в Серии А, и вышла в Лигу чемпионов.

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