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Футбол

35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона

Ветеран отправится в Италию

35-летний Хуммельс может перейти в одну из лучших команд Серии А прошлого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Немецкий защитник Матс Хуммельс может продолжить карьеру в “Болонье”. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Ожидается, что о трансфере будет объявлено в скором времени после продажи итальянского центрбека Риккардо Калафьори в лондонский “Арсенал”.

    Отмечается, что ради переезда в Италию Хуммельс отказал “Аяксу” и некоторым клубам из Саудовской Аравии.

    Напомним, что в июне Хуммельс принял решение покинуть дортмундскую “Боруссию” на правах свободного агента.

    По итогам прошлого сезона “Болонья” заняла пятое место в Серии А, и вышла в Лигу чемпионов.
    www.ua-football.com

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