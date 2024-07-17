Палермо. Чжэн Циньвэнь начала защиту титула, Ли победила третью сеяную, отыграв матчбол

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Италии

Палермо, Италия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Чжэн Циньвэнь (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) – Сара Эррани (Италия) 6:3, 6:2

Петра Мартич (Хорватия) – Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:2, 6:3

Лучия Брондзетти (Италия) – Эльза Жакмо (Франция) 7:5, 3:6, 6:3

Жаклин Кристиан (Румыния, 7) – Хулия Риэра (Аргентина) 6:3, 6:2

Диан Парри (Франция, 4) – Оливия Гадецки (Австралия, Q) 4:6, 6:4, 6:4

Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) – Миа Ристич (Сербия, Q) 6:1, 6:1

Клоэ Паке (Франция) – Чжэн Сайсай (Китай) 6:3, 6:3

Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Татьяна Мария (Германия, 8) 5:7, 6:1, 6:1

Аранча Рус (Нидерланды, 5) – Мартина Тревисан (Италия) 6:7(5), 6:4, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Марина Бассольс Рибера (Испания) 6:0, 6:0

Эрика Андреева (-) – Дарья Семенистая (Латвия) 17.07

Энн Ли (США) – Пэйтон Стёрнс (США, 3) 3:6, 7:6(7), 6:2

Астра Шарма (Австралия) – Анна Блинкова (-, 6) 6:0, 7:5

Айла Томлянович (Австралия, WC) – Маяр Шериф (Египет) 3:6, 7:5, 6:3

Нома Ноха Акугуэ (Германия, Q) – Мона Бартель (Германия, Q) 6:4, 2:6, 6:2

Каролина Мухова (Чехия, 2) – Катажина Кава (Польша, Q) 7:6(14), 5:1 (отказ)

Энн Ли отыграла матчбол на тай-брейке второго сета и одержала первую победу в основной сетке турнира WTA с августа прошлого года, когда вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Цинциннати.

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