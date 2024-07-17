Видео: Круг по Хунгарорингу с Эстебаном Оконом

Перед Гран При Венгрии гонщик Alpine Эстебан Окон проехал круг на симуляторе по виртуальной версии Хунгароринга, рассказав об основных особенностях трассы, расположенной всего в 25 км от Будапешта. С ней у Эстебана связаны радостные воспоминания о его единственной победе в Формуле 1 – 1 августа 2021 года ему удалось выиграть гонку, проходившую в условиях переменчивой погоды.

Эстебан Окон: «Сегодня вместе со мной прокатимся по трассе венгерского Гран При – для меня это особенная трасса. Давайте проедем круг и посмотрим, что у нас получится.

Начинаем в конце третьего сектора, и здесь важно хорошо пройти последний поворот круга, а для этого рано начинаем разгон, поскольку далее следует длинная старт-финишная прямая, и там мы используем DRS.

Это самая длинная прямая трассы, в конце её зона, где возможны обгоны. Перед 1-м поворотом тормозим у самой белой линии, ограничивающей пределы трассы, и на 3-й передаче проходим этот крутой поворот. Затем неплохо бы как можно быстрее вновь активировать DRS, однако это надо сделать в нужный момент, чтобы избежать пробуксовки ведущих колёс.

2-й поворот очень интересный, поскольку трасса идёт под уклон, из-за чего может возникнуть сильная недостаточная поворачиваемость. К 3-му повороту не нужно слишком активно готовиться, ведь здесь трасса лишь слегка уходит вправо, а затем стараемся как можно лучше разогнаться по левой стороне.

Приближаемся к 4-му, самому быстрому повороту круга, переключаемся на одну передачу вниз, используем правый поребрик, а в 5-м повороте нужно действовать аккуратнее, чтобы не выехать за пределы трассы.

Затем тормозим примерно за 50 метров до шиканы (6-й и 7-й повороты), сначала поворачиваем направо, потом налево, остаёмся на поребрике и перед 8-м поворотом тормозим не слишком интенсивно, после чего стараемся получше выйти из 9-го.

Далее важно как можно лучше подготовиться к прохождению следующей секции, проходим скоростной 11-й поворот, затем тормозим в районе кочки на трассе перед 12-м, в котором немного заезжаем на поребрик, сначала с внутренней стороны трассы, затем слева…

К 13-му повороту резина уже сильно нагреется, поэтому приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы избежать срыва задних колёс с траектории, в том числе на входе в последний поворот. Затем ждём, когда машина повернёт, преодолеет апекс, после чего прибавляем газу, при этом максимально используя поребрик и активировав DRS. Итак, мы проехали круг по будапештской трассе!»

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