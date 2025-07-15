Петряк о допинг-скандале Мудрика: «Это подстава»

Украинский футболист Иван Петряк, выступающий за донецкий «Шахтёр», прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом вокруг Михайла Мудрика из лондонского «Челси». В беседе с журналистами Петряк выразил сомнения в том, что Мудрик мог сознательно принимать запрещённые препараты. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Не знаю… Честно, вообще не верю. Думаю, Мишаня сам бы такого не сделал. Просто смысла в этом нет. С допингом он побежит, что без допинга — он и так как конь. Скорее всего, какая-то подстава. Думаю, что кто-то подкинул. Надо уметь выбирать, кто рядом», — цитирует Петряка издание.

Петряк и Мудрик раньше вместе защищали цвета «Шахтёра» в сезоне 2022 года. Именно поэтому слова Ивана воспринимаются как мнение человека, хорошо знающего Мудрика по профессиональной среде.

Статистика Михайла Мудрика в сезоне 2024/25

По данным портала Transfermarkt, в текущем сезоне Мудрик провёл 15 матчей на клубном уровне за «Челси». За это время он забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость украинского игрока сейчас оценивается в 18 миллионов евро. Несмотря на допинг-скандал, интерес к футболисту сохраняется, а его показатели остаются стабильными.

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