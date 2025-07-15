Энтони Джошуа готовится к бою с Джейком Полом

Британский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа всерьёз рассматривает возможность провести бой с американским шоуменом и боксёром Джейком Полом (12–1, 7 КО), известным своими яркими шоу и громкими победами. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью, передаёт euro.com.ua.

По словам Хирна, переговоры об организации поединка уже стартовали. Он отметил, что контакт уже был установлен с главой спортивного проекта Riyadh Season Турки Аль-Шейхом, который лично обсуждал идею боя с Джейком Полом. «Да, мы уже говорили об этом с Турки. Он общался с Джейком и начал прорабатывать детали. Это очень смелый шаг, надеюсь, у нас всё получится», — заявил Хирн.

По словам промоутера, предложение оказалось неожиданным даже для самого Джошуа: «Честно говоря, ни я, ни Энтони не думали о таком бое. Мы никогда специально не настраивались на встречу с Полом, но раз есть такая возможность, почему бы и нет? Сейчас это реальный вариант, который лежит у нас на столе. Буду удивлён, если Джошуа откажется. Мы с радостью примем бой с Джейком».

Джошуа и Пол — как идут их карьеры

В последнем бою Энтони Джошуа потерпел поражение нокаутом от своего соотечественника Даниэля Дюбуа, что стало для него серьёзным ударом по карьере. В то же время Джейк Пол за последние десять месяцев смог одержать две громкие победы: над легендарным Майком Тайсоном и мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Это делает возможный бой особенно интересным для зрителей и букмекеров.

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