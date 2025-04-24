Эксцентричный французский теннисист поскандалил во время игры в Мадриде: разбил ракетку, поругался с болельщиками и снялся с матча (ВИДЕО)

Французский теннисист Корентен Муте продолжает пополнять коллекцию своих эксцентричных выходок. На этот раз инцидент произошёл на кортах турнира ATP Masters в Мадриде.



В матче первого круга против своего соотечественника Гарольда Майо, уступая 3:6, 2:3 и 15:40 на приеме, Муте с яростью разбил ракетку после одного из ударов соперника. Эмоции переполнили француза – он подошёл к скамейке и демонстративно направился к зрителям, будто собираясь подарить сломанную ракетку ребёнку на трибуне. Но в последний момент передумал, оставив юного фаната с протянутыми руками.

За свое поведение Муте получил от судьи на вышке предупреждение, а затем и штрафное очко. Не желая продолжать игру, француз внезапно схватился за спину и объявил о снятии с матча. Публика на трибунах встретила это решение игрока оглушительным свистом.

Ситуацию усугубило то, что на протяжении второго сета Муте вступал в словесные перепалки с фанатами. В какой-то момент он даже покинул корт, скрывшись за трибунами, а затем приказал некоторым зрителям «покинуть стадион». Однако позже Муте заявил, что его уход с корта не связан с инцидентом на трибуне. В соцсетях он пояснил:

«Я сразу после матча прошёл МРТ, жду результатов. У меня были проблемы со спиной ещё до начала матча, и я не мог продолжат поединок».

Напомним, это не первый случай, когда Корентен Муте оказывается в центре внимания не из-за игры, а из-за поведения.



btu.org.ua