Александр Гвоздик анонсировал большие изменения

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о своем будущем.

– Что вам нужно для того, чтобы получить чемпионский бой?

– Мне для этого нужно бить всех, кто стоит на моем пути.

– В вашей весовой категории довольно тяжелая ситуация. Не думали ли вы над тем, чтобы изменить ее?

– Да, однозначно, я готов перейти в крузервейт, если будут интересные предложения по этому поводу.

Напомним, что в ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» Оушенсайде (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

На ринге встретились экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (21-2, 16 КО, Украина) и американец Энтони Холлоуэй (9-8-3, 7 КО). Украинский боксер нокаутировал соперника в третьем раунде и теперь может рассчитывать на титульный поединок.

sport.ua