Хозяева создали сливочным немало проблем. Хетафе – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча

До перерыва "королевский клуб" переигрывал "темно-синих" по всем параметрам, потому и открыл счет. Во втором тайме "городские" неожиданно стали все чаще обострять ситуацию возле чужих ворот (удары 14-4). Подопечным Анчелотти удалось удержать минимальное преимущество.

Хозяева остаются 12-ми (39 баллов) и 2 мая поедут к "Райо Вальекано". Столичный гранд занимает второе место (72 очка) и в следующий раз будет принимать "Сельту".

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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги

Хетафе. Coliseum, 15 184 зрителя

Хетафе – Реал Мадрид 0:1

Гол: Гюлер, 21

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