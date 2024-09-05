Дюбуа позволил себе дерзкое заявление перед боем с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе Даниель Дюбуа заявил, что не проявил неуважение по отношению к Энтони Джошуа во время их личной встречи в одной из передач.

«Неуважение – неподходящее слово, не так ли? Мы занимаемся боксом. Есть ли уважение на ринге? Если вы хотите уважения – станьте врачом.

Я на сто процентов готов выйти и драться. Бой все ближе, я на финишной прямой.

Теперь я чемпион мира, и я должен удержать этот титул. Да, я выиграл его именно в том поединке [против Хрговича в июне]. Это был бой за титул чемпиона, и я его выиграл (бой был за титул временного чемпиона, поскольку на тот момент Александр Усик еще не сообщил об отказе от основного пояса. – прим.).

Я – законный чемпион мира, так что проявите немного уважения к моему имени», – заявил Дюбуа.

Как известно, бой Даниеля Дюбуа с Энтони Джошуа состоится 21 сентября в Лондоне.

Ранее Чжан Чжилей дал прогноз на титульный бой экс-соперников Усика.

sport.ua