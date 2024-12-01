Элбон: Мы просто были недостаточно быстрыми

В субботу ни одному из гонщиков Williams не удалось продвинуться дальше первой квалификационной сессии, после чего оба признали, что в этот уик-энд им не пока не удаётся преодолеть сложности, с которыми они столкнулись на трассе в Катаре.

Алекс Элбон (16-й): «Сегодня мы просто были недостаточно быстрыми, и вообще весь уик-энд у нас проблемы с темпом. Такие команды, как Alpine и Sauber, привезли на этот этап технические новинки, поэтому мы всё время от них немного отставали.

Между спринтом и квалификацией мы внесли ряд правильных изменений в настройки, но этого оказалось недостаточно. К тому же под конец квалификационного круга на поведение машины повлиял неожиданный порыв ветра.

Постараемся извлечь необходимые уроки и завтра как можно лучше справиться со стоящей перед нами задачей, хотя обгонять на этой трассе непросто. В общем, посмотрим, чего нам удастся добиться».

Франко Колапинто (19-й): «Сегодня мне было некомфортно за рулём, и по ходу квалификации проявились проблемы с балансом, что сильно осложнило нам работу.

Когда машина была в закрытом парке, мы поменяли подвеску, а это означало, что с этими настройками у нас не было возможности поработать на трассе с минимальной топливной нагрузкой, и за это пришлось расплачиваться.

Кроме того, после спринта мы тоже внесли кое-какие изменения в настройки, но, возможно, допустили ошибку с выбором направления. Жаль, ведь результаты очень плотные – впрочем, вчера на длинной серии кругов мы показали неплохой темп, поэтому постараемся получше подготовиться к воскресной гонке, а там будет видно, как всё сложится».

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