Финикс победил Голден Стэйт, Юта проиграла Далласу в НБА

Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк не принимал участия в матче
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись пять матчей регулярного чемпионата.
Финикс на своей площадке обыграл Голден Стэйт — 113:105. Юта дома проиграла Далласу — 94:106. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк участия в матче не принимал.
Шарлотт Хорнетс — Атланта Хокс — 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)
Детройт Пистонз — Филадельфия 76ерс — 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)
Милуоки Бакс — Вашингтон Уизардс — 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)
Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорс — 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)
Юта Джаз — Даллас Маверикс — 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)