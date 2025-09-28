Бывший соперник Владимира Кличко одержал победу в возрасте 45 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Мариуш Вах

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Мариуш Вах (38–12, 20 КО) одержал 39-ю победу на профессиональном ринге. Польский боксер, которому исполнилось 45 лет, пока не собирается объявлять о завершении карьеры.

В субботу, 27 сентября, Вах встретился со своим соотечественником Петром Цвикой (9–4, 8 кО). Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой Мариуша – единственный судья выставил счет 60:54.

Мариуш Вах провел огромное количество поединков с известными соперниками – выходил на ринг против Владимира Кличко, Александра Поветкина, Эркана Тепера, Джаррела Миллера, Артура Шпильки, Мартина Баколе, Диллиана Уайта, Кевина Джонсона и других.

В апреле 2025 года боксер пытался завоевать титулы WBC Baltic и чемпиона Польши, однако проиграл соотечественнику Касперу Мейне единогласным решением судей.

Мариуш Вах (Польша) – Петр Цвик (Польша) – PTS 6 (60–54)

