Аморим: Всегда одно и то же. Когда мы выигрываем, то дело не в системе, когда проигрываем — в системе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим провёл пресс-конференцию после поражения от "Брентфорда" (1:3). Его снова спросили, виновата ли в этом результате его система игры.

"Всегда одно и то же. Когда мы выигрываем, то дело не в системе, когда проигрываем — в системе. Я думаю, что дело больше в том, что мы играли так, как хочет играть "Брентфорд". Длинные передачи, отскоки. Мы никогда не играли в свою игру. Мы никогда не давили на соперника, каждый раз, когда они отбирали мяч. Мы пропустили два гола именно так. Думаю, пенальти могло бы что-то изменить, но в целом я считаю, что мы никогда не сосредоточивались и не контролировали игру.

Нам нужно поработать над многими вещами. Снова же, сегодня моя самая большая проблема в том, что мы не устроились в игре. Мы много раз не реализовали навесы. Мы пропустили голы в контратаках, над которыми работали в течение недели. Это те вещи, которые нам нужно улучшить", – сказал Аморим.