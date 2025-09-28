Токио. Алькарас и Рууд сыграют друг против друга за место в финале, Фритц впервые победил Корду на харде

На турнире ATP 500 в Японии завершились все матчи 1/4 финала



Токио, Япония • 24-30 сентября • хард • $2,404,500

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Брэндон Накашима (США) 6:2, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Александар Вукич (Австралия, Q) 6:3, 6:2

Дженсон Бруксби (США, PR) – Хольгер Руне (Дания, 3) 6:3, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 2) – Себастьян Корда (США) 6:3, 6:7(5), 6:3

• Карлос Алькарас третий раз за три очных поединка победил Брэндона Накашиму (это их первая встреча с 2021 года). Испанский теннисист записал на свой счет 65-ю победу в сезоне, 11-й раз в сезоне прошел в полуфинал и будет бороться за свой 10-й финал в этом году.

• Каспер Рууд взял реванш у Александара Вукича за прошлогоднее поражение на “Мастерсе” в Шанхае. Норвежский теннисист затратил на свою победу 58 минут, подав 9 эйсов, сделав три брейка и отыграв оба брейк-поинта соперника. Рууд третий раз в этом году дошел до полуфинала и попробует пройти в третий финал в поединке против лидера рейтинга Карлоса Алькараса, которому проиграл четыре из пяти очных поединка.

• Дженсон Бруксби за 1,5 часа справился с 11-й ракеткой мира, одержав свою самую рейтинговую победу с января 2023 года. Всего для американца это уже 10-я победа над соперником из топ-20. Бруксби третий раз в этом году сыграет в полуфинале (впервые на харде) и попробует пройти в третий финал.

• Тэйлор Фритц третий раз за четыре очных поединка обыграл Себастьяна Корду и впервые победил его на харде (две предыдущие победы были на грунте). Американец шестой раз в сезоне сыграет в полуфинале и будет бороться за свой третий финал в этом году в поединке против Дженсона Бруксби, которого победил в этом сезоне на Australian Open и в Истбурне.

btu.org.ua