Чарльстон. Таунсенд победила соперницу из топ-20, Наварро остановила Волынец на пути в третий круг

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Соединённых Штатах

Чарльстон, США • 1-7 апреля • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Онс Жабер (Тунис)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виктория Азаренко (-, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:1, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) — Екатерина Александрова (-, 6) 7:5, 6:2

Дарья Касаткина (-, 4) — Эшлин Крюгер (США) 6:3, 0:6, 6:1

Ангелина Калинина (Украина, 15) — Каролин Возняцки (Дания, WC) 6:2, 6:3

Эмма Наварро (США, 10) — Кэти Волынец (США, Q) 6:1, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 5) — Кэролайн Доулхайд (США) 6:2, 7:5

Вероника Кудерметова (-, 9) — Шелби Роджерс (США, WC) 7:6(5), 6:4

Астра Шарма (Австралия, LL) — Леся Цуренко (Украина, 16) 6:4, 6:0

Тэйлор Таунсенд (№68) впервые за три встречи смогла обыграть Екатерину Александрову и одержала пятую в карьере победу над соперницей из топ-20. Выйдя в третий круг, американка повторла свой лучший результат на турнире, когда играла здесь в последний раз пять лет назад. За место в четвертьфинале Таунсенд поспорит с Викторией Азаренко.

Эмма Наварро пятый раз выступает в Чарльстоне и впервые вышла в третий раунд. Американка сравняла счёт в очных встречах с Кэти Волынец, которой уступила в 2022 году на турнире ITF W60 в Мейконе.

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