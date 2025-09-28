Астон Вилла – Фулхэм: прогноз и где смотреть матч 28.09.025

28 сентября в 16:00 по Киеву состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Фулхэмом». Давайте разберемся, что нас ждет в этом поединке. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Для тех, кто не сможет быть на стадионе, трансляцию матча можно будет посмотреть на стриминговой платформе Setanta, которая предоставляет прямой эфир игры на территории Украины. Это отличная возможность следить за матчем в реальном времени, не выходя из дома. Трансляция будет доступна в хорошем качестве и с возможностью выбора языка комментариев, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу матча.

Астон Вилла

«Астон Вилла» начала сезон очень слабо. В 5 матчах Премьер-лиги команда не одержала ни одной победы, сыграв вничью с «Ньюкаслом», «Эвертоном» и «Сандерлендом», а также потерпела поражения от «Брентфорда» и «Кристалл Пелас». С 3 очками на счету клуб занимает 18-е место в турнирной таблице. В Кубке английской лиги «Астон Вилла» вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв «Брентфорду». В Лиге Европы «бирмингемцы» начали с победы над «Болоньей», однако этот успех остается пока единственным в сезоне.

Фулхэм

«Фулхэм» начал сезон более удачно. В Премьер-лиге команда одержала 2 победы — над «Лидсом» и «Брентфордом», сыграла вничью с «МЮ» и «Брайтоном», а также потерпела поражение от «Челси». С 8 очками команда занимает 9-е место в турнирной таблице. В Кубке английской лиги «Фулхэм» прошел «Бристоль» и «Кембридж» и вышел в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5 встречах «Астон Вилла» доминирует, одержав 5 побед с общим счетом 11:3. Эта статистика дает дополнительную уверенность в предстоящем матче для фанатов «бирмингемцев».

Интересные факты

«Астон Вилла» забила всего 1 гол в Премьер-лиге в этом сезоне — это худший результат среди всех команд.

В последних 4 выездных играх «Фулхэм» победил только 1 раз.

Победная серия «Фулхэма» в этом сезоне составляет 3 матча подряд.

Прогноз

Я ставлю на тотал больше 2 мячей в матче с коэффициентом 1.56. Ожидается достаточно открытая игра, где обе команды будут стремиться к победе.

Напомним, мы также писали о том, что еще один игрок Барселоны может выбыть из игры.