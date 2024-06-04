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Футбол

В Ассоциации футбола Германии установили размер призовых для своей сборной в случае победы на Евро

Местная федерация объявила о возможном финансовом вознаграждении

В Ассоциации футбола Германии установили размер призовых для своей сборной в случае победы на Евро

Фото: Getty Images

    • В организации решили не менять суммы по сравнению с двумя предыдущими крупными турнирами. Призовые за максимальный результат остались для национальной команды на уровне ЧЕ-2020 и Чемпионата мира 2022 года.

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    Если немцы выиграют домашнее Евро, каждый футболист получит 448 тысяч. Учитывая наличие в заявке 26 игроков, ассоциации придется выплатить более 11,5 млн.

    Но эти расходы полностью компенсируют за счет бонусов от УЕФА, поскольку федерация победившей на турнире страны пополнит свой бюджет на 31,6 млн евро.

    www.ua-football.com

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