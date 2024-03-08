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Футбол

Бундеслига. Штутгарт – Унион 2:0. Гирасси продолжает тащить шваб в ЛЧ

21-й гол Гирасси помог пробить упёртый Унион

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бундеслига, 25-й тур

    Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

    Штутгарт – Унион 2:0

    Голы: Гирасси 19, Фюрих 65

    Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Левелинг, 60), Ито, Руо (Антон, 46), Миттельштедт – Каразор, Штиллер (Дауд, 82) – Вагноман, Мийо (Ундав, 60), Фюрих (Чжон Ву Ен, 82) – Гирасси

    Унион: Реннов – Юранович, Фогт, Диогу Лейте (Руссийон, 82), Дуки, Гозенс (Бедиа, 83) – Шафер, Хедира (Крал, 66), Тузар – Фолланд (Ааронсон, 73), Вертессен (Холлербах, 67)

    Удаление: Шефер 69

    www.ua-football.com

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