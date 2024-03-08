21-й гол Гирасси помог пробить упёртый Унион
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Бундеслига, 25-й тур
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Унион 2:0
Голы: Гирасси 19, Фюрих 65
Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Левелинг, 60), Ито, Руо (Антон, 46), Миттельштедт – Каразор, Штиллер (Дауд, 82) – Вагноман, Мийо (Ундав, 60), Фюрих (Чжон Ву Ен, 82) – Гирасси
Унион: Реннов – Юранович, Фогт, Диогу Лейте (Руссийон, 82), Дуки, Гозенс (Бедиа, 83) – Шафер, Хедира (Крал, 66), Тузар – Фолланд (Ааронсон, 73), Вертессен (Холлербах, 67)
Удаление: Шефер 69