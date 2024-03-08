Умер легендарный болельщик, станцевавший гопак на матчи сборной СССР с «сине-желтым» флагом

На 69-м году жизни скончался канадец украинского происхождения Даниил Мигаль.

< Об этом сообщил журналист Любомир Кузьмяк.

Напомним, что во время полуфинального матча Олимпийских игр 1976 года между сборными СССР и ГДР (Немецкая Демократическая Республика) Мигаль выбежал на поле в вышиванке и с флагом Украины, станцевал гопак и после был спокойно отведен с поля полицией.

Видео легендарного момента

Интересная реакция комментатора. В начале видео он заканчивает какую-то фразу о сборной ГДР. И дальше: «О, это интересно, я предполагаю, что это болельщик ГДР. Цвета его флага похоже подтверждают это, но он танцует на советский манер. Во время того, как публика встречает его овациями, полиция вмешивается, но вежливо. Да, иногда футбол вызывает, как и другие виды спорта, энтузиазм, но все же жаль, что приходится прерывать матч, но в любом случае ему удалось переиграть внимательность охраны стадиона…»

Чемпионами Олимпиады тогда стал ГДР. Команда СССР завоевала бронзу.

champion.com.ua