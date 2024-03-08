Ферстаппен: Мне очень комфортно за рулём

Макс Ферстаппен продолжает доминировать на трассах чемпионата, и сегодня он выиграл квалификацию в Джидде. Ближайшего соперника трёхкратный чемпион мира опередил больше, чем на три десятых…

Макс Ферстаппен (1-й): «Отличный день! Вчера вечером мы смогли несколько улучшить настройки машины, и это позволило мне атаковать более уверенно в скоростных поворотах. На этой трассе очень многое зависит от того, насколько ты уверен в машине, и насколько близко можешь подойти к пределу возможного.

Сегодня мне было очень комфортно за рулём в течение всей квалификации, но скорости здесь просто безумные. В финальной сессии уже после первой попытки я был вполне доволен тем, как проехал круг. Ощущения были почти такие же, как на том круге, на котором в 2021 году я потерпел неудачу, однако сегодня я смог хорошо преодолеть последний поворот.

Всё прошло очень хорошо, я получил удовольствие, и машина оставила отличное впечатление. В прошлом мы видели, что гонки на этой трассе не раз проходили по сумасшедшему сценарию, так что завтра может многое произойти. Но я уверен, что наша машина способна на хороший гоночный темп, и работать она будет так, как надо».

Серхио Перес (3-й): «В последней попытке я не добился существенных улучшений, именно поэтому мы упустили возможность пробиться в первый ряд. Но если Макс проехал отличный круг, то мне это сегодня не удалось, хотя в теории добраться до первого ряда было реально.

В любом случае завтра мы поборемся, гонка предстоит долгая, и многое может произойти. Гран При Саудовской Аравии обещает быть интересным, богатым на события, и думаю, что будет весело. Машины, которые стартуют рядом с моей, способны примерно на такую же скорость, поэтому завтра нас ждёт захватывающее сражение».

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