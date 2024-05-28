Джиммі Батлер та Ліонель Мессі знялися в трейлері дуже відомої кінофраншизи

Зірковий захисник «Маямі» спробував приєднатися до дуету Вілла Сміта та Мартіна Лоуренса, які грають головні ролі у комедійному бойовику.

У відео також знявся аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який виступає за «Інтер Маямі».

Прем'єра «Поганих хлопців 4» відбудеться сьомого червня. Режисерами виступили Білал Фалла та Аділь Ель Арбі, які зняли «Поганих хлопців назавжди».

«Бостон» весело вийшов у фінал НБА – з рятівним влучанням Брауна, камбеком з «-18» і колапсом «Індіани»

Фото: pressplay, Fox News, Transfermarkt

ua.tribuna.com