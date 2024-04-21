Огляд останніх матчів плей-ін та прогнози на плей-оф НБА

Останні учасники плей-оф

Перший матч плей-оф між Кавальєрс та Меджик вже стартував

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Хіт — Буллз 112:91

На жаль, хорошого матчу не вийшло. Чикаго після хорошого старту (3/4 трьохи, потім слідували 2/19) полетіли вниз з ривком 28-4 від суперника. Причому, сказати що Маямі робили щось неймовірно-фантастично, не скажу: вони свої кидки влучали, на відміну від Биків які кидали як Олені.

Атаку Чикаго в цій грі можна описати одним словом (здогадуєтесь яким). Але справедливості заради, варто відзначити захист. Вони почали дуже агресивно викидатись і спровокували багато втрат в Маямі. Велика повага Досунму і за гру, і за сезон!

В третій чверті сезон Чикаго підійшов до кінця. Четверта стала задоволенням для місцевих фанів.

Маямі — великі молодці! Без Батлера, спокійно зібрались, виклалися, лавка не підвела, у Хірро майже трипл-дабл. Бостон чекає.

Від Чикаго очікував набагато більшого в цій грі.

Сезон вони закінчили. Насправді він пройшов дуже навіть непогано. Кобі Вайт воскрес, Досунму класний захисник, Карузо (обміняйте уже). Тут просто хочеться побачити обміни, бо цей проект себе не виправдав. Але якщо згадувати перспективи на старті сезону — все пройшло дуже добре.

У нас є серія Бостон-Маямі, цьому й порадіємо!

Маямі:

Хірро — 24+10+9

Хайме Хакес — 21+6+6

Кевін Лав — 16+7+1

Буллз:

ДеРозан — 22+4+3

Вучевич — 16+14+5

Кобі Вайт — 13+4+2

Пеліканс — Сакраменто 105:98

Рахунок не передає наскільки погано виглядали Сакраменто сьогодні. Каюсь, останню чверть додивитись не зміг, вимкнув це нафіг.

Але почнем з передістрії. В цьому сезоні команди зустрічались 5 разів. Всі ігри виграли Пелікани! Останні 5-0 за сезон 1995-96 були від Маямі проти Нью-Джерсі.

128.2 очки проти 109, 55% з гри проти 45%, 45% з трьохи проти 33%. Пеліканс переважають.

А що сьогодні? 52% з гри проти 41%, 37% з трьохи проти 27%. Обсяги більші у Сакраменто, та 11/41 це не ті цифри з якими перемагають у плей-ін грі.

Кеон Елліс, яким ми захоплювались за 27 хвилин дав 0 очок з 0 підбирань та 1 асистом. Кіган Мюррей — 11 очок. Вся лавка в першій половині — 2 очки. Лень за 4 хвилини — жодної результативної дії.

Девіону Мітчеллу треба було 30 набирати, щоб відігратись за всі свої втрати мʼяча. (По втратам 15-15, в першій половині обоє давали жару).

Проблеми Сакраменто почались в першій половині, коли двічі по 4 хвилини не могли набрати очок. Шкода, але цей матч вони провалили, Сабоніс і Фокс вдвох не можуть виграти пʼятьох. Під кінець сезону команда яка виглядала посередньо впала ще нижче. Сум.

Пеліканс ж реально повага. Шкода, команду яка ніяк не може зібратись, травми і травми. Ось знову, Зайон який тримався весь сезон… на жаль. Однак, вони зібрались. 6 гравців — 10+ очок. Альворадо, Ненс, Маршалл в формі. Мерфі і Джонс іноді кращі за Інгрема, Валанчюнас без питань. Макколум правда гру погану провів, але це несподіванка.

Чекаю, що вкрадуть пару ігор в Тандер. Однак без Зайона на щось більше розраховувати важко.

Пеліканс:

Інгрем — 24+6+6

Валанчюнас — 19+12+3

Мерфі — 16+8+6

Кінґс:

Фокс — 35+7+5

Сабоніс — 23+14+7

Барнс — 17+5+4

Скажу ще декілька слів про кожну з серій ПО, бо хочеться й прогнози залишити (що й вас закликаю робити в коментарях).

Бостон-Маямі

Я розумію, що таке Хіт в регулярці і плей-оф, однак якось вже вони занадто погано виглядали: замість Струса і Вінсента є Хайме Хакес, але далі лавка на чолі з Томасом Браянтом, який на баскетболіста стає все менше схожий — не вражає. (Я про Міллса, Райта, Хайсміта. До старих-добрих Лава і Мартіна питань зеро)

Плюс Бостон інший і досвідченіший. Ну і Хіт без Джиммі.

Дивлячись на тренерів команд, хочеться сказати, що Хіт 4-0. Однак поставлю на Бостон в 6.

Нікс-Філадельфія

Серія другого раунду. Філа мала стати б другої в регулярці без травми Ембііда, але вони впали аж до плей-ін. У Нікс нема Рендла і згадуючи його гру в ПО… піде.

Ембіід до гри з Маямі зізнався Реддіку, що не готовий на повну і це помітно. На першу гру він під питанням. А напроти люди по 50 хвилин бігають.

Тренерська дуель тут за Філою, як на мене.

Однак, якщо схилятись до думки, що Батюм не буде кожну гру бити по 6 трьох, Максі без Ембііда не той, Ембіід дуже посередньо виглядає і те, що в Нью-Йорка перевага домашнього майданчика.

Смілива ставка на Нікс в 5.

Мілвокі-Індіана

Янніс пропустить перші 3 гри, як мінімум. У Бакс тренер Док Ріверс.

З іншого боку — це Бакс. Не можна недооцінювати Лілларда. В Індіани своїх проблем вистачає.

Індіана 4-3.

Клівленд-Орландо

В кожній з ігор, мініму одна команда не набиратиме 100 очок.

В разі програшу Кавальєрс розгонять всіх нафіг, в першу чергу Бікерстафа, а Мітчелл думаю й сам піде.

Орландо ж вже й так вийшли на пряму в ПО, можуть собі дозволити тут робити що захочуть. Але якщо є можливість, чом би й не пройти далі

Орландо в 6. Тому що цьому Клівленду пора мінятись.

Оклахома — Пеліканс

Ну тут, що завгодно можна очікувати, але не вірю що Шай віддасть більше однієї гри. А додати сюди щей Джейлена Вільямса.

4-1 Тандер.

Наггетс-Лейкерс

Наггетс виграли 8 останніх ігор. 4-0 остання серія. Хоча 3 клатча було!

Думаю Лейкерс за рахунок Девіса та ЛеБрона виступлять краще.

Денвер 4-2.

Міннесота — Санз

Клас. Бачучи, що Карл-Ентоні Таунсу доведеться захищатись проти Дюранта або Грейсона Аллена, бо інакше ніяк і знаючи, що тріо Фінікса чудово кидає середні…

Очікую супер-серії

Даю 50/50. Фінікс в 7.

Кліпперс-Даллас

Без Кавая 4-1 Даллас. З ним 4-3. Сорі Кліпперс. Але буду тільки радий помилитись! Про цю серію вже писав

Залишайте свої прогнози в коментах і можете похейтити мене за мої.

Про плей-оф вже писатиму в іншому місці. Плюс в нас виходитиме багато подкастів. Туди вас і запрошую!

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