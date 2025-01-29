Пять очков Михайлюка не помогли Юте обыграть Голден Стэйт в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке более 20 минут

В ночь на 29 января состоялись четыре матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение от Голдэн Стейт Уорриорз — 103:114. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке более 20 минут, набрав пять очков, четыре подбора и один ассист.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Хьюстон Рокетс — 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)

Филадельфия 76ерс — Лос-Анджелес Лейкерс — 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)

Голден Стэйт Уорриорз — Юта Джаз — 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Милуоки Бакс — 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)

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