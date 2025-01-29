Хэмилтон: Гонки должны быть доступны для болельщиков

При Liberty Media календарь чемпионата постоянно расширяется, переключаясь на регионы, где у Формулы 1 гораздо меньше болельщиков, чем в Европе, а вместе с выплатами со стороны трасс растёт и стоимость билетов.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что Формуле 1 нельзя забывать о своих корнях, а посещение гонок должно быть доступно для болельщиков.

Льюис Хэмилтон: «Расширение аудитории спорта — это неплохо, но гонки на новых трассах порой недоступны для обычных людей. Европейские болельщики менее ориентированы на знаменитостей на стартовом поле, их больше интересует борьба на трассе, и нам не стоит отдаляться от этой публики, которая поддерживает нас многие годы.

Важно избежать, чтобы билеты на гонки оказались недоступными для тех, кто напряжённо работает весь год, чтобы сходить на Гран При. Уже сейчас это не все могут себе позволить».

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