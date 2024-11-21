Davis Cup Finals. Сборная Австралии, обыграв США, третий год подряд вышла в полуфинал

На командном турнире в Малаге состоялся третий четвертьфинальный матч



Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)

США – АВСТРАЛИЯ

Бен Шелтон – Танаси Коккинакис 1:6, 6:4, 6:7(14)

Тэйлор Фритц – Алекс де Минор 6:3, 6:4

Томми Пол/Бен Шелтон – Мэттью Эбден/Джордан Томпсон 4:6, 4:6

Сборная Австралии попробует третий сезон подряд пробиться в финал соревнований. В 2022 году австралийцы уступили в решающем матче Канаде, а в прошлом сезоне – Италии.

Именне итальянские теннисисты могут стать следующими соперницами Австралии, если сегодня победят представителей Аргентины.

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Фото: Getty Images.

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