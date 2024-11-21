Баттон: Надеюсь, Колапинто надолго останется в Формуле 1

Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, на встрече с болельщиками в Лас-Вегасе в фан-зоне Williams поделился впечатлениями о гонщиках команды, а также рассказал о некоторых особенностях предстоящего уик-энда.

Дженсон Баттон: «Я считаю Гран При Лас-Вегаса своей домашней гонкой, ведь я живу в Лос-Анджелесе. Я завершил карьеру в Формуле 1 в 2016 году, это было 8 лет назад, что само по себе звучит страшновато. Я перебрался в Америку, во-первых, из-за того, что моя жена родом из Калифорнии, но ещё и потому, что здесь я мог спокойно гулять, и на меня никто не обращал внимания.

Мне не надо было опускать глаза и надвигать на лоб шляпу. Не то чтобы люди в Великобритании и вообще в Европе какие-то недружественные, но в Америке было проще быть самим собой, и это приятно.

Но так было лишь до последнего времени! Теперь меня здесь узнают даже чаще, чем в те времена, когда я выступал в Формуле 1! И всё-таки по-прежнему бывают моменты, когда я, например, сижу в каком-нибудь ресторане и слышу, что люди за соседним столом говорят о Формуле 1 и при этом вообще не знают, кто я такой! И это очень забавно!

Но, конечно, популярность нашего спорта в Америке растёт с каждым годом, видеть это очень приятно. С одной стороны, отчасти это заслуга Netflix, ведь благодаря документальному сериалу Drive To Survive публика смогла лучше узнать гонщиков, но есть и ещё одна важная причина. Согласитесь, что гонщики сейчас выглядят просто классно, и это привлекает к Формуле 1 внимание новой, более широкой аудитории.

Если говорить о гонщиках Williams, то, по-моему, все под впечатлением от того, как Франко Колапинто справляется с делом. Это же очень непросто – сесть за руль посреди сезона, справляться с этим сильнейшим прессингом, налаживать связи со специалистами, работающими в команде, а их в Williams очень много.

Но Франко – аргентинец, а они горячие поклонники автоспорта и страстно болеют за своего соотечественника, тем более такого талантливого. Будем надеяться, что он останется в Формуле 1 надолго.

Алекса Элбона я знаю дольше, уже несколько лет – помнится, я как-то устроил ему проверку на картодроме, причём мы гоняли на классических картах с ручной коробкой передач. И могу сказать, что он действительно быстрый гонщик, но я от него не отставал!

Он очень приятный парень, очень спокойный, хотя иногда бывает, что он слишком сильно переживает по тем или иным поводам. Но одна из важных черт его характера – он по-настоящему верит в себя, в свои силы. Кстати, Франко сразу удалось выступать на уровне Алекса – возможно, ему ещё не хватает стабильности, но в определённых ситуациях они показывают примерно одинаковые скорости. Это реально впечатляет.

Ночная гонка в Лас-Вегасе проходит в ноябре, а этот город расположен посреди пустыни, и ничего удивительного, что сейчас здесь очень холодно. Не знаю, но, похоже, в Формуле 1 этого не понимают. Хотя команды предупреждают, что из-за этого у них могут быть проблемы, потому что этим машинам нужно тепло, они эффективно работают при более высоких температурах окружающей среды.

Прежде всего, здесь довольно сложно прогревать резину до нужных температур. К счастью, скорости на этой трассе довольно высокие, и это помогает добиться более-менее эффективной работы шин. Но прогревать жёсткую резину здесь всё-таки очень трудно.

Причём в этом году, по-моему, даже холоднее, чем в 2023-м, а если шины не удаётся правильно прогреть, то машина ведёт себя на трассе очень нервно и непредсказуемо. Поэтому предвижу, что гонщикам придётся непросто. Впрочем, именно за это им платят большие деньги!..» (смеётся)

Источник