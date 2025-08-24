US Open. Стародубцева выйдет на корт в воскресенье: полное расписание первого игрового дня

Воскресенье, 24 августа – первый игровой день Открытого чемпионата США. В этот день стартуют поединки мужского и женского турниров в одиночном разряде.



Главные новости US Open в нашем канале в Telegram – Ukrainian Tennis

US Open | 24 августа﻿ 2025 года

Arthur Ashe Stadium. Начало в 12:00 (19:00 по киевскому времени)

R128 | Бен Шелтон (США, 6) – Игнасио Бусе (Перу, Q)

R128 | Арина Соболенко (-, 1) – Ребека Масарова (Швейцария)﻿

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Новак Джокович (Сербия, 7) – Лёрнер Тьен (США)

R128 | Джессика Пегула (США, 4) – Маяр Шериф (Египет)

Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Эмма Радукану (Великобритания) – Эна Сибахара (Япония, Q)

Не ранее 20:00 по киевскому времени

R128 | Эмилио Нава (США, WC) – Тэйлор Фритц (США, 4)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R128 | Дестани Аява (Австралия, Q) – Жасмин Паолини (Италия, 7)

R128 | Даниил Медведев (-, 13) – Бенжамен Бонзи (Франция)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Якуб Меншик (Чехия, 16) – Николас Ярри (Чили)

R128 | Александра Эала (Филиппины) – Клара Таусон (Дания, 14)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R128 | Эмма Наварро (США, 10) – Ван Яфань (Китай, SR)

Не ранее 00:00 по киевскому времени

R128 | Брэндон Накашима (США, 30) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q)

Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Александр Шевченко (Казахстан) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18)

R128 | Ребекка Марино (Канада, Q) – Лейла Фернандес (Канада, 31)

R128 | Иржи Легечка (Чехия, 20) – Борна Чорич (Хорватия)﻿

Не ранее 01:00 по киевскому времени

R128 | Чжан Шуай (Китай, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария, 16)

Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Лучия Брондзетти (Италия) – Тереза Валентова (Чехия, Q)

R128 | Лучано Дардери (Италия, 32) – Ринки Хиджиката (Австралия)

R128 | Лука Нарди (Италия) – Томаш Махач (Чехия, 21)

R128 | Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Камила Осорио (Колумбия)

Корт №6. Начало в 13:00 (20:00 по киевскому времени)

R128 | Уго Бланше (Франция, Q) – Фабиан Марожан (Венгрия)

R128 | Пабло Карреньо Буста (Испания) – Пабло Ламас Руис (Испания, Q)

R128 | Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова (-) | АНОНС МАТЧА

Корт №7. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Нурия Паррисас Диас (Испания) – Полина Кудерметова (-)

R128 | Оксана Селехметьева (-, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия)

R128 | Адриан Маннарино (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 29)

R128 | Джордан Томпсон (Австралия) – Корентен Муте (Франция)

Корт №10. Начало в 13:00 (20:00 по киевскому времени)

R128 | Моюка Утидзима (Япония) – Ольга Данилович (Сербия)

R128 | Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Корт №11. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Маккартни Кесслер (США, 32) – Магда Линетт (Польша)

R128 | Стефан Достанич (США, WC) – Элиот Спиццирри (США, WC)

R128 | Елена Остапенко (Латвия, 25) – Ван Сиюй (Китай, Q)

R128 | Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США)

Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R128 | Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Артур Риндеркнех (Франция)

R128 | Жиль Тайхманн (Швейцария) – Кэти Макнелли (США, WC)

R128 | Жером Ким (Швейцария, Q) – Итан Куинн (США)

R128 | Виктория Азаренко (-) – Хина Инуэ (США, Q)

Корт №13. Начало в 13:00 (20:00 по киевскому времени)

R128 | Джанис Тджен (Индонезия, Q) – Вероника Кудерметова (-, 24)

R128 | Закари Свайда (США, Q) – Жомбор Пирош (Венгрия, Q)

R128 | Анастасия Потапова (-) – Чжу Линь (Китай)

btu.org.ua