Дерек Чисора назвал бой мечты, который очень хочет увидеть

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Прославленный британский супертяжеловес Дерек Чисора выбрал бой, который мечтает увидеть. Чисора хочет, чтобы Диллиан Уайт и Джо Джойс завершили свои карьеры и провели на конец очный бой.

«Послушайте, я мечтаю увидеть прощальный бой Диллиана Уайта и Джо Джойса в Йорк-Холле», – сказал Чисора.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua