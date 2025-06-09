МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса.

«Если говорить о лучше супертяже, то, честно говоря, я выберу Ларри Холмса. Знаете почему? Ларри Холмс побеждал всех в своей эпохе. Когда он проиграл Майку Тайсону, его победил молодой, голодный чемпион, а он вернулся после многолетнего перерыва.

У этого человека были основные навыки. У него был джеб. И даже сейчас он живет прекрасной жизнью, потому что сделал разумные инвестиции. Так что он был великолепен с самого начала своей карьеры и до ее конца. И он вернулся и победил много молодых парней. Даже несмотря на то, что Тайсон его победил, он позже победил Рэя Мерсера», – сказал Мейвезер.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua