Наставник сборной Германии: Победа Франции была незаслуженной

Германия проиграла Франции со счетом 0:2 в матче за третье место Лиги Наций. Германия доминировала на протяжении большей части матча, особенно в первые 45 минут, но реализовать свои моменты ей не удалось. После игры главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн отметил, что финальный результат не соответствовал ходу матча.

"Учитывая моменты и ход игры, победа Франции была незаслуженной. Мы должны были выходить вперед еще до перерыва, но для этого мы сами должны забивать голы. Нашим атакующим игрокам, таким как Карим Адейеми и Ник Вольтемаде, еще нужно дорасти до этого уровня. К сожалению, сегодня нам не хватило качества в завершении атак. Важно, что мы создаем моменты, но мы также должны их реализовывать", – сказал Нагельсманн.

Добавим, что Германия начнет квалификацию к Чемпионату мира в сентябре выездным матчем против Словакии, после чего через три дня будет принимать Северную Ирландию.

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