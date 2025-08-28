Пятая ракетка мира снялся с US Open после выхода во второй круг

Британский теннисист Джек Дрэйпер не сможет продолжить свое выступление на американском “мэйджоре”



“Всем привет, к сожалению, я вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США. Я сделал все, что в моих силах, чтобы быть здесь и дать себе шанс сыграть, но дискомфорт в руке стал слишком сильным, и я должен поступить правильно и позаботиться о себе. Спасибо всем за поддержку”, – написал Дрэйпер в своих социальных сетях.

Напомним, что британец не выступал в Туре после Уимблдона и рассказал, что испытывает проблему с левой рукой. В Нью-Йорке Дрэйпер, вместе с Джессикой Пегулой, сыграл в турнире в миксте, а в первом круге одиночного разряда в четырех сетах переиграл аргентинца Федерико Агустина Гомеса.

Следующий соперник британца бельгиец Зизу Бергс без борьбы проходит в третий круг.

Отметим, что в прошлом году Джек Дрейпер дошел до полуфинала US Open.



btu.org.ua