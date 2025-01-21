Australian Open. Зверев отыграл сетболы в матче против Пола и второй сезон подряд вышел в полуфинал

Александр Зверев выиграл свой четвертьфинальный матч на турнире в Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) – Томми Пол (США, 12) 7:6(1), 7:6(0), 2:6, 6:1

Немецкий теннисист впервые за три встречи с Полом смог одержать победу и второй год подряд вышел в полуфинал Australian Open. В первом сете Зверев отыграл сетбол американца и сделал это же во втором, уступая до этого со счётом 2:5.

Сегодняшняя победа стала для Александра 30-й в основной сетке Australian Open, и по этому показателю он обошёл своего соотечественника Бориса Беккера, который был лидером среди всех немецких игроков в Открытой Эре.

В целом для 27-летнего немца это будет девятый полуфинал на турнирах Grand Slam, в том числе третий в Мельбурне. Свой лучший результат на “мэйджорах” он показал на Открытом чемпионате США в 2020 году и в прошлом сезоне на Ролан Гаррос, дойдя до финала.

Следующий соперник Александра Зверева определится сегодня в матче Новак Джокович (Сербия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 3).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua